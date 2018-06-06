Hyundai Tucson получил новый экономичный двигатель

Переживший рестайлинг Hyundai Tucson дебютировал еще в марте на моторшоу в Нью-Йорке. Во время презентации представители марки раскрыли все техническое подробности, но анонсировать новейшую гибридную установку EcoDynamics+ они почему-то не стали. О том, что кроссовер обзаведется дизель-электрическим агрегатом, стало известно только спустя два месяца.

В состав установки входит двухлитровый дизельный двигатель, 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор, стартер-генератор с ременным приводом и преобразователь постоянного тока для сопряжения с системой 12В (LDC). Главное преимущество использования такой системы заключается в экономии топлива и значительном — как уверяют автостроители — снижении выбросов вредных веществ.