Hyundai Tucson получил новый экономичный двигатель

Компания Hyundai расширяет ассортимент доступных модификаций для обновленного Tucson. Кроссовер получил гибридную версию с силовой установкой типа Mild Hybrid («мягкий гибрид»). Этим же агрегатом будет комплектоваться посвежевший KIA Sportage.
Переживший рестайлинг Hyundai Tucson дебютировал еще в марте на моторшоу в Нью-Йорке. Во время презентации представители марки раскрыли все техническое подробности, но анонсировать новейшую гибридную установку EcoDynamics+ они почему-то не стали. О том, что кроссовер обзаведется дизель-электрическим агрегатом, стало известно только спустя два месяца.
В состав установки входит двухлитровый дизельный двигатель, 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор, стартер-генератор с ременным приводом и преобразователь постоянного тока для сопряжения с системой 12В (LDC). Главное преимущество использования такой системы заключается в экономии топлива и значительном — как уверяют автостроители — снижении выбросов вредных веществ.
Принцип работы «мягкого» гибрида достаточно прост: во время остановки машины ДВС автоматически глушится, а когда водитель отпускает педаль тормоза, автомобиль начинает движение без каких-либо задержек. На сегодняшний день силовыми агрегатами типа Mild Hybrid оснащаются некоторые модели Chevrolet, Ferrari, Suzuki и Audi. Вскоре этот список пополнят KIA и Hyundai.
По данным пресс-службы корейской марки, продажи гибридного Hyundai Tucson в Европе начнутся летом. Россиянам же эта модификация не достанется. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что обновленный кроссовер выйдет на отечественный авторынок ближе к концу нынешнего года. Как ожидается, моторная гамма модели останется без изменений.