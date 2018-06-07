Hyundai презентовал новый большой кроссовер

– Сегодня мы представили концепт-кар HDC-2, который помогает проследить эволюцию нашего дизайна. Мы сделали большой шаг в сторону превращения Hyundai в бренд, который клиенты будут воспринимать эмоционально, и хотим стать компанией, которую действительно будут любить, — сказал вице-президент корейского дизайн-центра Hyundai Санг Юп Ли.

По словам представителей Hyundai, HDC-2 Grandmaster является предвестником нового флагманского кроссовера, который вскоре пополнит модельный ряд. Какие, интересно, дизайнерские решения корейцы позаимствуют у шоу-кара? Вряд ли они укомплектуют новинку такой же радиаторной решеткой, поскольку она выбивается из фирменного стиля. Массивные колеса? Своеобразные бамперы? Невидимая оптика? Тоже маловероятно.

Добавим, что никаких даже ориентировочных сроков появления нового серийного SUV в Hyundai пока не называют. Не исключено, что автомобиль увидит свет только лишь в следующем десятилетии.