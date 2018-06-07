Пять новейших кроссоверов для российского рынка

С наступлением теплого сезона активизировались не только гаишники, но и автопроизводители. В первый месяц лета в дилерских центрах страны появилась целая россыпь новинок, львиная доля которых представлена в SUV-сегменте. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с самыми любопытными из них.
Встречаем старый кроссовер в новом исполнении Dakar, козыряющий расширенными колесными арками, 16-дюймовыми дисками из легкого сплава, молдингами и окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами. Повсюду красуются таблички и шильдики, указывающие на принадлежность к особому изданию, а венчают картину оригинальные накладки, стилизованные под боевую машину ралли-рейдов. Вот, собственно, и весь «Дакар».
В моторной линейке изменений никаких — авто по-прежнему можно заказать с дизелем о 109 «лошадях», либо с одним из двух бензиновых моторов мощностью от 114 до 143 сил. Коробка передач — шестискоростная «механика» или четырехдиапазонный «автомат».
По умолчанию кроссовер комплектуется круиз-контролем, кондиционером, обогревом лобового стекла, противотуманками и функцией дистанционного пуска двигателя.
Цена: от 941 990 рублей.
FORD ECOSPORT
После обновления «американец» получил агрессивного вида решетку радиатора от Ford Edge, иного дизайна «катки» и прочие плюшки-ватрушки, выраженные в дополнительных опциях и посвежевших материалах отделки.
Покупателям доступны две модификации и пять комплектаций. Причем не обошлось и без конструктивных доработок. Теперь младший мотор выдает 123 л. с., а топовый — 148 «лошадей». Движки стали мощнее, но экономичнее. Как вам цифры 7л/100 км?
Что касается коробок, то на смену пресловутому «роботу» пришел надежный гидромеханический «автомат». А список оборудования Ford EcoSport пополнился системами предотвращения опрокидывания, помощи при экстренном торможении и умным круиз-контролем.
Китайский кроссовер, готовый перевозить в своем салоне до семи человек, спустя без малого год обзавелся автоматической коробкой передач.
Двухпедальная версия базируется на «люксовой» комплектации авто, которая порадует будущих владельцев «поднебесной» кожей, отдельными воздуховодами для пассажиров заднего ряда, кондиционером, а также возможностью запуска двигателя с кнопки.
Кстати, о двигателе. Под капотом MyWay расположен 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью 125 «скакунов», погоняемых пятиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Силенок, конечно, моторчику не хватает, но зато уже не придется напрягать в пробках икроножные мышцы левой ноги.
Цена: от 989 900 рублей.
TOYOTA C-HR
Больше года японцы дергали судьбу за ухо, и таки выкатили нам свой маленький «паркетник», получивший 115-сильный турбомотор и атмосферник мощностью 148 л. с. С первым может взаимодействовать как вариатор, так и механическая «шестиступка», а пару второму составляет исключительно CVT.
В стандартном варианте исполнения кроссовер оснащен кондиционером, парой подушек безопасности, «музыкой» и минимальным букетом полезностей. При выборе старших версий в машину добавляются двухзонный климат-контроль, зимний пакет, вроде бы продвинутый мультимедийный комплекс с тач-панелью диагональю 8 дюймов, «кожа-рожа», все дела.
Найдутся также круиз-контроль, светодиоды, функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора клавишей. Разумеется, исчерпывающий набор систем безопасности.
Вот и обновленнный «Гранд» разжился самой внедорожной модификацией из «оффроудных» — Trailhawk c увеличенным клиренсом, «бездорожными» покрышками, пневмой, усиленной защитой и проушинами. Появились и новые режимы движения, способные адаптироваться к различным эксплуатационным условиям. Теперь этому «америкосу» не страшны ни какие препятствия.
В движение автомобиль приводится «бурлящим» V6 мощностью 286 л. с., состыкованным с восьмидиапазонным гидромеханическим «автоматом».
Среди сладостей существования в машине найдутся подогревы всего и вся, двухзонный климат, вентилируемые кресла и навороченный мультимедийный центр. За безопасность водителя и пассажиров отвечает несколько десятков умных электронных систем.