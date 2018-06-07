Пять новейших кроссоверов для российского рынка

RENAULT DUSTER DAKAR

Встречаем старый кроссовер в новом исполнении Dakar, козыряющий расширенными колесными арками, 16-дюймовыми дисками из легкого сплава, молдингами и окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами. Повсюду красуются таблички и шильдики, указывающие на принадлежность к особому изданию, а венчают картину оригинальные накладки, стилизованные под боевую машину ралли-рейдов. Вот, собственно, и весь «Дакар».

В моторной линейке изменений никаких — авто по-прежнему можно заказать с дизелем о 109 «лошадях», либо с одним из двух бензиновых моторов мощностью от 114 до 143 сил. Коробка передач — шестискоростная «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

По умолчанию кроссовер комплектуется круиз-контролем, кондиционером, обогревом лобового стекла, противотуманками и функцией дистанционного пуска двигателя.

Цена: от 941 990 рублей.