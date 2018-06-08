Новый Skoda Kodiaq vRS замечен на тестах

Компания Skoda намерена расширить ассортимент доступных модификаций для кроссовера Kodiaq. В скором времени в продажу поступит автомобиль в версии vRS с более мощным двигателем. По данным Autocar, его укомплектуют двухлитровым четырехцилиндровым «дизелем» с двойным наддувом — тем же агрегатом, что приводит в движение самый дорогой Volkswagen Tiguan. Отдача этого мотора составит не менее 240 л. с.

В паре с двигателем будет трудится роботизированная коробка передач DSG, привод — полный. Динамические характеристики Kodiaq vRS пока не раскрываются, но по предварительным данным, до первой сотни кроссовер сможет разгоняться за 6,5 секунды. Его максимальная скорость, как ожидается, достигнет отметки в 230 км/ч.

Даже ориентировочные сроки появления Skoda Kodiaq vRS в продаже не называются. Но судя по тому, что чехи уже приступили к тестовым испытаниям, это может случиться ближе к концу нынешнего года или в начале года следующего. Добавим, что на сегодняшний день «Кодьяк» продается в России в трех модификациях с моторами мощностью в 125, 150 и 180 л. с. по цене от 1 399 000 рублей.