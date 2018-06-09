Выбираем ленивый вариант Renault Kaptur: «автомат» или вариатор

Среди бюджетников версии с бесступенчатой трансмиссией доступны в основном от китайских производителей, не считая двух представителей альяса Renault-Nissan. Речь идет о Renault Kaptur и Nissan Qashqai, которые укомплектованы одним и тем же вариатором CVT X-Tronic. У «француза» он работает только в тандеме с 1,6-литровым 114-сильным мотором исключительно в переднеприводном варианте. А четырехдиапазонный гидромеханический «автомат» DP8В предлагается в топовой модификации Kaptur 4х4 с двигателем объемом 2,0 л мощностью 143 л. с.

Первый эконом-вариант стоит минимум 984 990 рублей, цена второго стартует от 1 179 990 «деревянных». Разница составляет 195 000, что для бюджетного сегмента, согласитесь, весьма внушительная сумма. Так что те, кто не представляет себя за рулем машины с «механикой», при покупке французского кроссовера встают перед серьезным выбором.

Прирожденные любители драйва, соблазнившись более мощным 2-литровым 143-сильным двигателем, должны быть готовы переплатить за систему полного привода и лишние 115 кг массы автомобиля. При этом в качестве автоматической трансмиссии в Renault Kaptur предлагается архаичный агрегат, история которого насчитывает десятилетия.