Выбираем ленивый вариант Renault Kaptur: «автомат» или вариатор

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Бюджетный сегмент не балует разнообразием трансмиссий, но французский производитель один из немногих в этом классе предлагает кроссовер Renault Kaptur в трех версиях — с «механикой», «автоматом» и вариатором. Конечно, такой агрегат, как коробка передач в значительной степени предопределяет темперамент автомобиля, поэтому портал «АвтоВзгляд» протестировал самые популярные версии французского автомобиля — с «автоматом» и с вариатором.
Иван Флягин

Среди бюджетников версии с бесступенчатой трансмиссией доступны в основном от китайских производителей, не считая двух представителей альяса Renault-Nissan. Речь идет о Renault Kaptur и Nissan Qashqai, которые укомплектованы одним и тем же вариатором CVT X-Tronic. У «француза» он работает только в тандеме с 1,6-литровым 114-сильным мотором исключительно в переднеприводном варианте. А четырехдиапазонный гидромеханический «автомат» DP8В предлагается в топовой модификации Kaptur 4х4 с двигателем объемом 2,0 л мощностью 143 л. с.

Первый эконом-вариант стоит минимум 984 990 рублей, цена второго стартует от 1 179 990 «деревянных». Разница составляет 195 000, что для бюджетного сегмента, согласитесь, весьма внушительная сумма. Так что те, кто не представляет себя за рулем машины с «механикой», при покупке французского кроссовера встают перед серьезным выбором.

Прирожденные любители драйва, соблазнившись более мощным 2-литровым 143-сильным двигателем, должны быть готовы переплатить за систему полного привода и лишние 115 кг массы автомобиля. При этом в качестве автоматической трансмиссии в Renault Kaptur предлагается архаичный агрегат, история которого насчитывает десятилетия.

В далеком прошлом он был известен как DP0, потом французы его обновили, назвав DP2, а совсем недавно «подрихтовали» до DP8 — по сути все это можно считать типичными рестайлингами. Но «автомат» по-прежнему ограничивается четырьмя ступенями, что в наше время, согласитесь, непростительная «роскошь».

Не стоит удивляться, что в сравнении с «механикой» такая трансмиссия действует на «француза», как смирительная рубашка. А при первых попытках хорошенько пришпорить кроссовер сразу становится понятно: мотор может, а «коробка» не хочет. Поэтому чтобы он быстрей разгонялся, его приходится буквально умолять. В ответ на манипуляцию акселератором коробка, прежде чем принять какое-то решение, хорошенько подумает, а после задержки реагирует нервозным рывком.

Из-за нелогичного алгоритма переключения передач к такому «автомату» приходится прислушиваться, но на полное понимание рассчитывать сложно. Как не пытайся дозировать газ, от дерганий при смене диапазона никуда не деться. На растянутых передачах моторчик старается на славу, и если «француза» не напрягать резкими ускорениями, он вполне сговорчив.

В принципе можно позвать на помощь ручной режим, но тогда зачем переплачивать 50 000 за такой «автомат»? Ведь двухлитровый кроссовер доступен с нормальной шестидиапазонной «механикой».

Впрочем, наверняка найдутся убежденные ленивцы, которые купят такой «Каптюр», чтобы использовать рассудительный «автомат» в пробке, а на трассе будут «зажигать» на ручном режиме. Как показывает практика, ресурс такой коробки при условии своевременной замены масла составляет 150 000 км.

Как выяснилось, даже самый мощный в России Kaptur заточен под спокойную и размеренную езду, поэтому любители «зажигать» поймут его с трудом.

Что касается вариатора X-Tronic, то он хорошо известен в основном по ряду моделей Nissan. По сути агрегат представляет собой модернизированную японскую коробку Jatco JF015E. Бесступенчатая трансмиссия при разгоне имитирует восемь фиксированных передаточных чисел. А в ручном режиме используются шесть псевдопередач.

Конечно, в плане динамики этот вариант «Каптюра» далеко не лучшая альтернатива четырехступенчатому «автомату»: если топовый кроссовер по паспорту разгонятся до 100 км в час за 11,2 секунды, то версия с вариатором — за 12,9.

Но у последнего имеется одно ценное преимущество: при разгоне X-Tronic работает без рывков, и на педаль газа реагирует оперативно. Небольшая пауза при кик-дауне пристуствует, зато потом разгон плавный и ровный. Скачки стрелки на тахометре совсем не сопровождаются провалами и залержками. При этом ресурс коробки на практике — все те же 150 000 км.

В отношении экономичности также есть небольшой плюс — Kaptur с CVT реально «съедает» на литр-два меньше, чем версия с «автоматом». Так что тандем 116-сильного мотора и бесступенчатого X-Tronic выглядит гораздо сбалансированней. Автомобиль не балует также стремительным разгоном, зато вполне предсказуем и логичен в отличие от модификации с «автоматом».

Тем не менее, если даже азартные «наездники» рассматривают вариант покупки Renault Kaptur, то скорей всего им подойдет версия с «механикой». Главный конкурент французского кроссовера, лидер сегмента Hyundai Creta в этом смысле выглядит привлекательней, за счет шестиступенчатого «автомата», который слаженно работает в тандеме с 2,0-литровым мотором мощностью 150 л. с. С другой стороны, Renault Kaptur обладает непробиваемой энергоемкой подвеской, которая даст солидную фору «корейцу». А уж любителям бездорожья, которые прицелились на полноприводный «Каптюр», придется выбирать между «автоматом» и «механикой». Напомним, что в основе системы полного привода здесь лежит электромагнитная муфта. Настройки позволяют выбрать переденприводный режим, автомтический и функцию принудительной блокировки с распределением крутящего момента между осями 50/50.

Еще одним «коньком» «француза» можно считать самобытный дизайн. Так что, неторопливый и стильный Renault Kaptur с вариатором мог бы стать прекрасным подспорьем для молодой семьи: ведь неторопливая езда — самая безопасная.

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13 июня 2018
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