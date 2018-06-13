KIA выпустит новый бюджетный кроссовер

Старт продаж кроссовера запланирован на вторую половину следующего года. По предварительной информации серийная модель получит название KIA Tusker, поскольку за этот вариант проголосовало большинство поклонников марки.

Новый автомобиль построен на модернизированной платформе Hyundai Creta. Переднеприводный кроссовер оснащается светодиодной оптикой, а силовая линейка включает 1,4-литровый турбодизель можностью 90 л. с. и бензиновый 1,6-литровый 123-сильный атмосферник. В качестве трансмиссии предложат шестиступенчатую МКПП либо шестидиапазонный «автомат». Серийное производство автомобиля стартует в Индии, на строящемся заводе компании в городе Анантапур.

Напомним, что в июне корейский производитель продлил в России действие специальных предложений на свои автомобили. Благодаря выгодным условиям программы трейд-ин, стали.доступнее одиннадцать моделей марки KIA.