Новый SsangYong Actyon попал в объективы шпионов

На последнем Женевском автосалоне корейский производитель представил концепт e-SIV, на основе которого разрабатывается новый SsangYong Actyon. Уже известны некоторые подробности о силовой линейке будущей модели.

По предварительным данным кроссовер получит новый бензиновый 1,5-литровый мотор, 1.2-литровую «четверку», а также дизельный агрегат объемом 1,6 л. Оба бензиновых двигателя будут использоваться в «легких» гибридных системах со стартер-генератором и аккумулятором. Запас хода электрических версий Actyon составит от 320 до 450 км.

Ожидается, что новая модель поступит в продажу в следующем году. Кроме того, в планы компании SsangYong входит выпуск еще одного нового SUV, который займет место между Actyon и Rexton.

Напомним, что в Великобритании уже вовсю продается рестайлинговый кроссовер SsangYong Tivoli по цене от 17 495 фунтов стерлингов, что по текущему курсу эквивалентно 1 530 000 рублей.