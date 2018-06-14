Названа дата начала продаж в России кроссовера Infiniti QX50 нового поколения

Кроссовер Infiniti QX50 свежей генерации, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе, стал серийным воплощением без преувеличения красивого концепта Q Inspiration. Автомобиль получил яркую, местами агрессивную внешность: резкие выштамповки на кузове, хищный прищур фар головного света, массивная решетка радиатора. Хром, кожа, натуральное дерево, исчерпывающий набор премиальных опций, в том числе полуавтономная система управления — это все про новый Infiniti QX50.

В движение «пятидесятый» приводится новейшим и фактически первым в мире 2-литровым двигателем с изменяемой степенью сжатия. С мощным и вместе с тем экономичным мотором трудится вариатор, передающий тягу — в зависимости от модификации — на переднюю ось или все четыре колеса. Для российского рынка 268-сильный агрегат с моментом в 380 Нм «придушили» до антиналоговых 249 «лошадей». Кроссовер с дорожным просветом в 218 мм способен ускоряться до первой сотни с места за 6 с небольшим секунд и развивать до 230 км/ч.

Полный привод QX50 обзавелся двумя новыми элементами системы динамического контроля VDC. Первый подтормаживает буксующие колеса, распределяя крутящий момент на те, что лучше цепляются с дорожным покрытием. Второй — по отдельности блокирует колеса в поворотах, что принципиальным образом отражается на маневренности автомобиля. О ценах и спецификациях новинки для нашего рынка будет объявлено ближе к старту продаж.