В США показали Ford Explorer нового поколения

В роли полицейского выступил новоиспеченный Ford Police Interceptor Utility с гибридной силовой установкой. Неслучайно производитель предложил американским силовикам гибридный кроссовер — ведь он будет на 40% экономичнее нынешнего полицеского варианта, заряженного мотором V6 3.7. Таким образом экономия на горючем составит 3200 долларов в год. К тому же электрическая версия динамичнее нынешней модели, и у нее выше максимальная скорость. Все полицейские машины будут оснащаться полным приводом.

Хотя премьера модели запланирована на зиму, Ford уже принимает заказы на гибридный Police Interceptor Utility. Живые продажи стартуют в мае 2019 года, и скорей всего в том же месяце на американский рынок выйдет гражданская версия Ford Explorer. По предварительным данным кроссовер получит новую платформу с продольным расположением мотора и постоянным приводом на задние колеса.

Напомним, что на днях на российском рынке появилась возможность заказать Ford Focus нового модельного года по специальной цене и в расширенной гамме комплектаций.