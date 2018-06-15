Subaru выпустил лимитированную версию Forester

Лимитированная серия Subaru Forester 60th Anniversary насчитывает всего лишь 150 автомобилей. Эксклюзивные экземпляры уже доступны в салонах официальных дилеров по цене 1 969 900 рублей.

Полноприводный кроссовер оснащается 2,0 литровым мотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Экстерьер юбилейной модификации отличается от стандартного варианта спортивным передним бампером, 18-дюймовыми литыми дисками оригинального дизайна, светодиодными фарами и шильдиками, на которых изображен приснопамятный Subaru 360.

В салоне использована комбинированная отделка сидений, установлены алюминиевые накладки на педали и текстильные коврики с вышивкой. Комплектация Forester 60th Anniversary станет последней возможностью заказать Subaru с механической коробкой передач.

Напомним, что недавно свою должность покинул президент Subaru Ясуюки Еcинага после скандала, связанного с занижением показателей расхода топлива и вредных выбросов в автомобилях японской марки.