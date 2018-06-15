В России доступен 550-сильный Bentley Bentayga V8

Новая версия Bentayga оснащается 4,0-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 550 л. с. и 770 Н·м крутящего момента. Разгон до сотни составляет 4,5 секунды, а максимальная скорость — 290 км/ч.

В интерьере Bentayga 2019 модельного года представлены три свежих опции: глянцевые карбоновые панели вместо традиционных вставок из шпона, отделка рулевого колеса кожей и деревом, а также новый насыщенный красный оттенок кожи Cricket Ball.

Впервые Bentley Bentayga опционально оснащается карбон-керамическими тормозами. Автомобиль получил мощнейшую тормозную систему за всю историю Bentley, которая включает самые большие передние тормоза, предлагаемые для серийных автомобилей. Диаметр передних дисков составляет 440 мм, задних — 370 мм.

Напомним, что в марте на Женевском автосалоне компания Bentley представила первый в истории британской марки серийный гибрид — Bentayga Plug-In Hybrid.