Названы сроки появления в России нового кроссовера Chery Tiggo 4

Еще в конце года минувшего стало известно о том, что Chery подумывает о расширении модельного ряда в России за счет кроссовера Tiggo 4. Представители марки называли даже ориентировочные сроки появления машины — третий квартал 2018-го. Но на дворе уже июне, а информации о новинке все нет.

Как оказалось, сейчас авто проходит сертификацию — одобрение типа транспортного средства (ОТТС) еще не получено. Как только все бумажные вопросы будут решены, компания объявит точную дату российской премьеры. Официальный представитель Chery Евгения Никитена-Кацарская сообщила порталу «АвтоВзгляд», что никаких задержек не предвидится. Как и планировалось, машину покажут в июле-сентябре.

Тогда же станут известны и все технические подробности. Напомним, по предварительным данным в России Tiggo 4 будет продаваться в единственной модификации с двухлитровым бензиновым атмосферником мощностью 122 л. с. В представительстве «Чери» эти сведения пока не подтверждают, хотя и не опровергают.

Добавим, что до конца нынешнего года также ожидается появление в нашей стране кроссовера Chery Tiggo 7. Его китайцы, вероятно, привезут чуть позже — в октябре-декабре.