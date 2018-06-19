Первые подробности о кроссовере Nissan Qashqai нового поколения

В интервью изданию Auto Express вице-президент по продуктовому планированию Nissan Понц Пандикутира рассказал, что кроссовер переедет на новую модульную плафторму, которая позволит оснастить автомобиль гибридными силовыми установками. Вероятнее всего, Qashqai получит две модификации — одну с «мягким» гибридом, вторую с подключаемым. Выпускать SUV на полностью электрической тяге японцы не планируют.

По предварительным данным, Qashqai укомплектуют агрегатом семейства ePower, которым на сегодняшний день располагает «зеленый» Note, ориентированный на Японию. По крайней мере, по словам Пандикутиры, в компании «изучают возможность использования технологии ePower в Европе».

– Главная проблема заключается в том, что скорость автомобиля в Японии обычно не превышает 50—65 миль в час. Здесь же, в Европе, вы едете 80—85 миль в час — аккумуляторная батарея истощается значительно быстрее, — сказал Понц Пандикутира.