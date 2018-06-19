Первые подробности о кроссовере Nissan Qashqai нового поколения

Nissan приступил к разработке следующей генерации одного из своих бестселлеров — кроссовера Qashqai. Представители марки сообщили, что автомобиль, премьера которого состоится в 2020 году, обзаведется двумя бензин-электрическими установками типа «мягкий» и подключаемый гибрид.
Согласно статистике, Qashqai входит в число самых востребованных моделей «Ниссан» в России. По итогам первых пяти месяцев нынешнего года кроссовер разошелся тиражом в 8074 единицы, уступив по продажам лишь своему собрату X-Trail, на котором остановил выбор 8541 покупатель.
Вот-вот на российский рынок поступит обновленный Qashqai, призванный укрепить позиции модели. А следующее поколение, вероятно, мы увидим через два-три года — японцы уже приступили к разработке новинки. Информации о третьем «Кашкае» практически нет, хотя кое-какие подробности представители марки все же раскрыли.
В интервью изданию Auto Express вице-президент по продуктовому планированию Nissan Понц Пандикутира рассказал, что кроссовер переедет на новую модульную плафторму, которая позволит оснастить автомобиль гибридными силовыми установками. Вероятнее всего, Qashqai получит две модификации — одну с «мягким» гибридом, вторую с подключаемым. Выпускать SUV на полностью электрической тяге японцы не планируют.
По предварительным данным, Qashqai укомплектуют агрегатом семейства ePower, которым на сегодняшний день располагает «зеленый» Note, ориентированный на Японию. По крайней мере, по словам Пандикутиры, в компании «изучают возможность использования технологии ePower в Европе».
– Главная проблема заключается в том, что скорость автомобиля в Японии обычно не превышает 50—65 миль в час. Здесь же, в Европе, вы едете 80—85 миль в час — аккумуляторная батарея истощается значительно быстрее, — сказал Понц Пандикутира.