Nissan Qashqai и X-Trail обзавелись мультимедийной системой «Яндекс.Авто»

Для удобства российских потребителей компания Nissan интегрировала в свои самые популярные модели — Qashqai и X-Trail — наиболее востребованные сервисы «Яндекса». Теперь на сенсорный экран мультимедиа-комплекса выводится вся необходимая информация из приложений «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Погода» и прочих.

– Компания Nissan высоко оценивает партнерство с Яндекс, которое открывает для нас новые возможности приблизить цифровое будущее России и предложить покупателю не просто первоклассное средство передвижения, но настоящего представителя мира высоких технологий, — сказал Андрей Акифьев, глава Nissan в России.

«Яндекс.Авто» устанавливается на Qashqai в комплектациях SE и QE с двухлитровым мотором, а также на X-Trail в исполнениях SE и LE с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Разумеется, на новую информационно-развлекательную систему распространяется полноценная заводская гарантия.

«Яндексовские» сервисы также будут доступны на обновленных кроссоверах Qashqai и X-Trail, которые встанут на конвейер петербургского предприятия Nissan осенью.