Skoda не может распродать в России кроссоверы Yeti

Уже почти пять месяцев чешский автопроизводитель пытается распродать последние собранные у нас Skoda Yeti. На российских складах пылится порядка 100 когда-то столь популярных кроссоверов.

При том, что продажи «снежного человека» с января по май выросли на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года, за последний месяц востребованность модели заметно упала. Быть может, те, у кого еще остались деньги или желание сразиться с кредитной ставкой, ожидают появления нового Karoq. Он, конечно, приходит на смену Yeti, но в дизайне у них нет ничего общего, кроме шильдика.

Новинка на 16 см длиннее, на 5 см шире и на 9 см ниже. А вот дорожный просвет на 4 мм больше. На 6 см больше и колесная база. Skoda Karoq и по объему багажника превосходит своего предшественника почти вдвое. Интересно, а во сколько оценит его производитель на российском рынке? Ценник же «старика» Yeti берет начало от 1 069 000 рублей.