Названы сроки начала продаж обновленного Jeep Renegade

Опознать обновленный Jeep Renegade можно по видоизмененным фарам, иным бамперам и посвежевшей радиаторной решетке. Нельзя не обратить внимание и на заднюю оптику. Фонари сохранили свой уникальный X-образный стиль, но вместе с тем стали более современными.
Американцы внесли некоторые корректировки и в интерьер. В частности, они пересмотрели центральную консоль, на которой для удоства водителя появился встроенный держатель для смартфона. Еще одно новшество — обновленная информационно-развлекательная система Uconnect с 7,0- или 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем (в зависимости от комплектации).