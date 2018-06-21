Названы сроки начала продаж обновленного Jeep Renegade

Фото: Jeep
Представители компании Jeep, наконец, раскрыли все подробности о пережившем рестайлинг кроссовере Renegade, премьера которого состоялась еще в начале июня в Турине. Кроме того, они объявили сроки начала продаж: дилеры приступят к приему заказов на SUV осенью.
Виктория Базылева

Опознать обновленный Jeep Renegade можно по видоизмененным фарам, иным бамперам и посвежевшей радиаторной решетке. Нельзя не обратить внимание и на заднюю оптику. Фонари сохранили свой уникальный X-образный стиль, но вместе с тем стали более современными.

Американцы внесли некоторые корректировки и в интерьер. В частности, они пересмотрели центральную консоль, на которой для удоства водителя появился встроенный держатель для смартфона. Еще одно новшество — обновленная информационно-развлекательная система Uconnect с 7,0- или 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем (в зависимости от комплектации).

Моторная гамма Jeep Renegade пополнилась двумя новыми турбодвигатели объемом 1,0 и 1,3 литра. Базовый генерирует 120 л. с. и 190 Нм крутящего момента, а более мощный доступен в двух степенях форсировки: 150 и 180 «лошадей» (270 Нм крутящего момента и в том, и в другом случае).

Помимо них, покупателям предложат модификации с модернизированными 1,6- и 2,0-литровыми моторами. Коробки передач — шестискоростная «механика», девятиступенчатый «автомат» и «робот» с двумя сцеплениями.

Информации о том, какие силовые агрегаты положены Renegade для России, пока нет. Очевидно, представители марки раскроют все подробности о машине для нашей страны позже — ближе к старту продаж. Кстати, в Европе кроссовер появится уже в сентябре. На остальные авторынки переживший рестайлинг SUV выйдет до конца года.

Добавим, что на сегодняшний день Jeep Renegade продается у нас с бензиновыми двигателями мощностью 110, 140, 170 и 175 л. с., механической, автоматической и роботизированной коробками передач. Стартовая цена самого совершенного компактного «Джипа» — как его называют сами американцы — составляет 1 325 000 рублей.

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21 июня 2018
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