Названы сроки начала продаж обновленного Jeep Renegade

Моторная гамма Jeep Renegade пополнилась двумя новыми турбодвигатели объемом 1,0 и 1,3 литра. Базовый генерирует 120 л. с. и 190 Нм крутящего момента, а более мощный доступен в двух степенях форсировки: 150 и 180 «лошадей» (270 Нм крутящего момента и в том, и в другом случае).

Помимо них, покупателям предложат модификации с модернизированными 1,6- и 2,0-литровыми моторами. Коробки передач — шестискоростная «механика», девятиступенчатый «автомат» и «робот» с двумя сцеплениями.

Информации о том, какие силовые агрегаты положены Renegade для России, пока нет. Очевидно, представители марки раскроют все подробности о машине для нашей страны позже — ближе к старту продаж. Кстати, в Европе кроссовер появится уже в сентябре. На остальные авторынки переживший рестайлинг SUV выйдет до конца года.

Добавим, что на сегодняшний день Jeep Renegade продается у нас с бензиновыми двигателями мощностью 110, 140, 170 и 175 л. с., механической, автоматической и роботизированной коробками передач. Стартовая цена самого совершенного компактного «Джипа» — как его называют сами американцы — составляет 1 325 000 рублей.