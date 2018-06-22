Анонс нового Chevrolet Blazer: причем здесь пиджак?

Производитель анонсировал выход нового автомобиля не совсем стандартным путем, поскольку Blazer переводится как «пиджак». Именно эта часть мужского костюма изображена на свежих тизерах, посвященных Chevrolet Blazer.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в продуктовой линейке бренда новая модель займет нишу между автомобилями Equinox и Traverse. Никаких технических подробностей о новинке пока не сообщается, но уже можно точно утверждать, что с рамной конструкцией Blazer попрощается.

Скорей всего автомобиль встанет на платформу C1XX, которая используется в Cadillac XT5, Chevrolet Traverse и GMC Acadia. Силовая линейка предположительно будет включать атмосферные V6 объемом 3,6 л и 2,5-литровую «четверку». Премьера модели состоится до конца текущего года.

Напомним, что в апреле российские дилеры Chevrolet приступили к приему заказов на новый кроссовер Traverse, продающийся в двух модификациях с семью и восемью посадочными местами.

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