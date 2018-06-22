Тест-драйв Chevrolet Traverse: на просторах Среднего Запада

Если вы горите желанием попасть на Средний Запад, не спешите покупать билет на самолет. Добро пожаловать в апартаменты Chevrolet Traverse. Здесь те же просторы и аналогичный комфорт, что и в одноэтажной Америке. Возможно, для многих наших соотечественников именно так выглядит американская народная демократия — практичность в мелочах, максимум комфорта и много-много-много места. Но как и за всякую свободу, за все это придется прилично заплатить.
Если у кого-то из россиян бренд Chevrolet еще до сих пор ассоциируется с малолитражными бюджетниками корейского филиала General Motors, то вышедший на российский рынок гигантский Traverse станет лишним напоминанием об исконном направлении деятельности этой марки. Американцам, для которых размер всегда имел значение, «не слабо» позиционировать свой новый автомобиль, как среднергабаритный SUV, невзирая на то, что в длину он превосходит полноразмерный внедорожник Tahoe.
Chevrolet Traverse второго поколения создан на глобальной платформе C1XX. Аналогичная конструкция лежит в основе знакомого нам Cadillac XT5, а также GMC Acadia и Buick Enclave, продающихся на североамериканском рынке. С длиной кузова 5189 мм при колесной базе, растянутой до беспредельных 3071 мм, Traverse в своем сегменте занял непозволительно много места. Рядом с ним и некогда самый крупный зверь в классе Mazda CX-9 с длиной кузова 5075 мм смотрится младшим братом.
В пользу солидности и основательности «американца» говорят не только его внушительные габариты. Traverse одет в строгий классический костюм — похожий на тот, в котором рассекал Джеймс Бонд.
Как известно, чопорное облачение совсем не мешало агенту 007 бегать по крыше несущегося поезда, прыгать с отвесной скалы и висеть на летящем вертолете. «Американец» тоже одет «с иголочки», при этом не смотрится обрюзгшим толстосумом. Он не так угловат как Tahoe, в его внешности легко угадать намек на динамику и экспрессию и, несмотря на тяжелый вес и большие размеры, чувствуется, что он готов на подвиги.
Внутри этого кроссовера может поместиться восемь человек. К тому же еще останется достаточно места для того, чтобы дети сыграли в прятки. Например, семилетний ребенок легко поместится в дополнительном багажном отсеке — в подполе глубиной 25 см и объемом 90 л.
Планирование пространства на территории Traverse позволяет взрослым и детям устраивать настоящий квест. Призы можно прятать в самых неожиданных укромных местах: например, в боковом кармане центрального тоннеля в передней части салона. Не говоря уже о фирменном тайнике GM, расположенном за панелью восьмидюймового монитора.
Всего в салоне американского кроссовера насчитывается 24 места для хранения, включая десять подстаканников и держателей для бутылок. Кроме того, здесь в наличии шесть USB-разъемов (по два в каждом ряду) и розетка на 230V — все это доступно в базовой версии.
Если кто-то еще не понял, что это великолепный вариант транспортного средства для большой и дружной семьи, стоит повторить, что Traverse готов принять на борт восемь пассажиров. Вот только почему третий ряд сидений оснащен тремя ремнями безопасности, но при этом двумя подголовниками, осталось загадкой. Зато ютиться там не придется, потому что места хватит даже для взрослых — и в ногах, и над головой. Сидения действительно полноценные и удобные, да и доступ к ним через широкий проем задних дверей непривычно свободный.
Если сложить второй и третий ряды в пол, то образовавшееся пространство почти сравнимо с просторами какой-нибудь Миннесоты — 2781 л. У того же Tahoe максимальный объем багажника меньше — 2681 л. Конечно же, чтобы открыть тяжелую пятую дверь Traverse, достаточно махнуть ногой под задним бампером. А чтобы никто не промахнулся, это место обозначается проецируемым на асфальт логотипом Chevrolet. Он появится, если подойти к корме с ключом в кармане.
Что касается эстетической составляющей, то, конечно, это не Калифорния, и помпезной роскоши здесь нет в помине. Не сказать, что декорации срублены топором, но материалы отделки скромные, дизайнерских изысков и претензий на футуризм нет — и не нужно!
Рулевому на этой «барже» отведен почетный капитанский мостик с большим и комфортным троном. Инженерам General Motors удалось создать прекрасно читаемую панель приборов и удобную в использовании медиасистему Chevrolet MyLink. Расположение элементов управления на центральной консоли оптимально для восприятия — все под рукой.
Никуда не делась фирменная фишка от GM — функция воспроизведения потокового видео, встроенная в зеркало заднего вида. Каждый раз, когда переводишь глаза на экран с цифровым воспроизведением панорамы за кормой, приходится фокусировать взгляд, и к этому надо привыкнуть. Несмотря на то, что в этом режиме обзорность действительно больше, пользоваться обычным зеркалом оказалось гораздо удобней.
В России Chevrolet Traverse комплектуется 3,6-литровой «шестеркой» мощностью 318 л. с., которая работает с девятиступенчатым «автоматом». Сожалеть о том, что этот тандем на российском рынке является безальтернативным вариантом, не приходится, поскольку его слаженная работа обеспечивает прекрасные динамические характеристики. Несмотря на массу более двух тонн, «американец» легок на подъем и демонтрирует молодецкую удаль. По паспорту разгон кроссовера до 100 км в час составляет 7,6 л.
318 сил хватает за глаза, коробка работает оперативно, а ручной режим будет в помощь самому активному драйверу, но в любом случае запаса тяги хватает за глаза. Так что Traverse в динамике похож на ракету. Мало того, учитывая габариты кузова, настройки подвески большого кроссовера удивительным образом позволяют проходить повороты на скорости с минимальными кренами. «Американец» охочь до маневров и, кажется, что он готов повторить почти все трюки Джеймс Бонда.
Ходовая часть для такого гиганта вполне сблансированная, хотя, конечно, увлекаться маневрами не стоит — против физики не попрешь. С ямами и кочками на плохом асфальте подвеска справляется на твердое «хорошо», при этом на волнообразном покрытии не досажадет раскачками и демонстрирует примерную собранность. Так что что с ездовым комфортом у этой «баржи» все в порядке.
Конечно, аппетит у 3,6-литрового «атмосферника» на пару-тройку литров побольше, чем официально зявленные 10 л на сотню км в смешанном цикле, зато мотор можно заправлять АИ92.
Полный привод в Chevrolet Traverse подключается вручную с помощью шайбы на центральной консоли. Всего предлагается три режима движения: переднеприводный FWD, на все колеса 4x4 и Off-Road — полный привод с передачей большего крутящего момента на задние колеса для езды бездорожью. Конечно, растянутая колесная база и длинные свесы говорят не в пользу его внедорожных способностей, но умеренный оффроуд «американцу» по плечу.
Chevrolet Traverse предлагается в семи- и восьмиместном исполнении, в трех комплектациях, цена которых варьируется от 2 990 000 до 3 490 000 рублей. В сравнении с российским рынком в Северной Америке подобные среднеразмерные кроссоверы в переводе на наши деньги доступнее в среднем на целый миллион рублей. Поэтому, многодетных семейств, которые могут позволить себе такого рабочего мустанга, за океаном в разы больше, чем у нас. И сожелеть нашим отцам-героям есть о чем — машина действительно вместительная, комфортная и удобная для детей и взрослых
Российский ценник у «американца» на фоне своих конкурентов вполне приемлемый: 249-сильный Ford Explorer обойдется в 2 719 000 − 3 222 000 рублей, Mazda CX-9 (231 л. с.) − 2 890 000 − 3 010 000, Toyota Highlander (249 л. с.) — 3 279 000 − 3 577 000, Honda Pilot (249 л. с.) — 2 999 900 − 3 599 900.