Тест-драйв Chevrolet Traverse: на просторах Среднего Запада

Если у кого-то из россиян бренд Chevrolet еще до сих пор ассоциируется с малолитражными бюджетниками корейского филиала General Motors, то вышедший на российский рынок гигантский Traverse станет лишним напоминанием об исконном направлении деятельности этой марки. Американцам, для которых размер всегда имел значение, «не слабо» позиционировать свой новый автомобиль, как среднергабаритный SUV, невзирая на то, что в длину он превосходит полноразмерный внедорожник Tahoe.

Chevrolet Traverse второго поколения создан на глобальной платформе C1XX. Аналогичная конструкция лежит в основе знакомого нам Cadillac XT5, а также GMC Acadia и Buick Enclave, продающихся на североамериканском рынке. С длиной кузова 5189 мм при колесной базе, растянутой до беспредельных 3071 мм, Traverse в своем сегменте занял непозволительно много места. Рядом с ним и некогда самый крупный зверь в классе Mazda CX-9 с длиной кузова 5075 мм смотрится младшим братом.

В пользу солидности и основательности «американца» говорят не только его внушительные габариты. Traverse одет в строгий классический костюм — похожий на тот, в котором рассекал Джеймс Бонд.