Geely привезет в Россию совершенно новый кроссовер

Более точная информация должна появиться ближе к сентябрю. Кроме того, пока не ясно, под каким названием автомобиль приедет в Россию. О том, что модель будет называться у нас Emgrand Cross, в представительстве Geely порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили.

Напомним, что Emgrand GS дебютировал в 2016 году на автосалоне в Пекине. После новинку показали на ММАС. Emgrand GS позиционируется как компактный городской кроссовер для молодежи, хотя больше он все же походит на завышенный «хэтч».

Внешний вид новинки разрабатывал Питер Хорбери, который долго и с успехом занимался дизайном в компании Volvo. Привод у авто только передний. В линейке всего два мотора: «атмосферник» объёмом 1,8 л с отдачей 133 л. с. и крутящим моментом 170 Нм, а также новый 1,4-литровый турбированный движок мощностью 133 «лошадки» (215 Нм). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика», либо шестидиапазонный «автомат».