На всех парусах: новый Lifan X70 начинает завоевывать российский рынок

Фото: Lifan
Продажи нового кроссовера Lifan X70 в России демонстрируют динамику. Модель появилась у отечественных дилеров в апреле 2018 года, и за неполный месяц к владельцам уехало 110 этих автомобилей. А за последние 30 дней автомобилисты приобрели 527 экземпляров X70. Благодаря такой популярности, новинка стала лидером продаж в российской линейке китайского Lifan.
Светлана Ермолаева

У этой модели для наших поклонников марки представлен только один мотор: 2-литровый 4-цилиндровый с отдачей 136 «лошадей». Двигатель может работать в паре как с пятиступенчатой коробкой, так и с бесступенчаттым вариатором.

Максимальная скорость этого кроссовера — 180 км/ч.

Производитель предлагает россиянам 6 комплектаций, которые отличаются друг от друга отделкой, наличием электропривода боковых зеркал и регулировки сиденья водителя, диаметром колесных дисков, наличием парктроников и мультимедийно системы, бесключевым доступом к центральному замку и еще некоторыми другими опциями. Система курсовой устойчивости (ESP) и система помощи при трогании на подъеме стоит на всех Lifan X70.

Привод только передний, что не добавляет кроссоверу привлекательности. Зато цена вполне лояльная. Прайс на модель стартует от порога в 799 000 рублей, стоимость топовой комплектации Luxury CVT — 1 019 900 рублей.

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25 июня 2018
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