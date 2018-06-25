В Россию приехали кроссоверы Chery Tiggо 4 и Chery Tiggо 7

Напомним, что компактный кроссовер Chery Tiggо 4 будет официально представлен в нашей стране осенью этого года, а Tiggо 7 — в конце 2018-го-начале 2019-го. Первый известен в Китае как Tiggо 5x и продается там вот уже год. Машина вооружена двумя бензиновыми моторами — турбодвижком объеом 1,5 л (147 л. с.), агрегатируеммым с МКП или вариатором, и «атмосферником» объемом 2, 0 (122 л. с.), работающим в паре с МКП или «роботом» с двойным сцеплением. Кстати, такими же моторами оснащается и кроссовер Tiggo 7, так же продающийся в КНР с прошлого года.