Автомобили каких классов больше всего покупают в России

На втором месте находится Renault Duster (3 521 шт.). Следом идет кроссовер Kia Sportage с показателем в 3 018 проданных авто.

Чуть меньше продали машин сегмента В: за последний весенний месяц дилеры реализовали 52,2 тыс. единиц. По данным агентства «Автостат», продажи малого класса прибавили 9,8% в сравнении с прошлым годом. Это 38,1% от общего майского рынка. В тройку самых ходовых автомобилей этого сегмента вошли Kia Rio, их было продано 8 857 штук, а так же две «Лады» — Granta (8 486 ед.) и Vesta (7 673 ед.).

Третье место досталось сегменту С. На его долю пришлось 6,7% или 9,1 тыс. экземпляров. Большим ростом реализации этот сегмент похвастать не может — продажи поднялись всего на 0,5%. Здесь первенство получила Skoda Octavia (2 002 шт.), в следующую строчку попала модель Kia Ceed (1 972 шт.), а за ней — Nissan Almera (1 199 шт.).

Можно сказать и о сегменте D: на его долю пришлось 5% от всего автомобильно рынка в мае. А остальные классы авто не смогли добраться до этой планки.

В общей сложности за май 2018 года удалось продать 137,2 тыс. новых «легковушек» и кроссоверов. Автомобильный рынок подрос во всех без исключения сегментах, прибавив 17,8%, если сравнивать с маем годичной давности.