Bentley отметит рекорд на Пайкс Пик выпуском новой версии Bentayga

Автомобилем управлял двукратный победитель этой гонки, новозеландец Рис Миллен. Bentley Bentayga, оснащенный 600-сильным мотором W12 с крутящим моментом 900 Нм, преодолел трассу длиной 19,99 км всего за 10 минут 49,9 секунды со средней скоростью 107 км/ч. Таким образом автомобиль улучшил предыдущий рекорд почти на две минуты. Подъем в гору по трассе включал 156 поворотов и перепад высот более 1500 метров.

Компания Bentley увековечит победу выпуском новой специальной серии Bentayga Pikes Peak, тираж которой составит всего 10 экземпляров. Это будут авто, изготовленные вручную собственным подразделением Bentley по индивидуальным заказам — ателье Mulliner.

Эксклюзивные машины получат такие же двигатель и шасси, как и установивший рекорд гоночный вариант. На кроссоверы установят 6,0-литровый двигатель Bentley W12 с двойным турбонаддувом мощностью 600 л. с., восьмиступенчатый «автомат» ZF и систему постоянного полного привода.

Напомним, что совсем недавно в российские дилерские центры Bentley поступила спортивная версия роскошного кроссовера Bentayga V8. Свежая модификация отличается не только мощным 550-сильным мотором, но и обновленным оформлением экстерьера и интерьера.