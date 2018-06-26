Большой кроссовер KIA Telluride вновь замечен на тестах

Передняя оптика и внешний зеркала заднего вида у предсерийного SUV новые. Кажется, и форма капота несколько иная. Кроме того, корейцы, похоже, решили отказаться от распашных дверей, которыми располагал концептуальный Telluride. По крайней мере на задней «калитке» тестового прототипа ручка размещена на традиционном месте.

Уже известно, что в основу нового кроссовера, название которого официально пока не подтверждено, ляжет та же модульная платформа, на которой построены Genesis G90 и KIA Quoris. Вероятно, у них автомобиль позаимствует и силовые агрегаты.

Остается добавить, что даже ориентировочные сроки появления нового семиместного SUV от KIA пока не называются. Но можно предположить, что ждать премьеру поклонникам марки придется до следующего года.