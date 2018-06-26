Большой кроссовер KIA Telluride вновь замечен на тестах

Компания KIA проводит дорожные испытания нового большого кроссовера, который будет продаваться в том числе и в России. На днях зарубежные СМИ опубликовали серию свежих шпионских фотографий. Интересно, что камуфляжа на кузове машины стало значительно меньше.
Еще в начале нынешнего года главный дизайнер KIA Петер Шрайер заявил, что в обозримом будущем линейка корейской марки пополнится абсолютно новым семиместным SUV, построенным по мотивам концептуальной модели Telluride. Этот шоу-кар, напомним, представили в 2016-м на автосалоне в Детройте.
Судя по фотографиям, обнародованным корейским порталом bobaedream, внешний вид новинки действительно во многом схож с экстерьером концепт-кара Telluride. В частности, можно разглядеть идентичные вертикальные фонари. За плотным камуфляжем просматривается и фирменная радиаторная решетке в виде «улыбки тигра».
Передняя оптика и внешний зеркала заднего вида у предсерийного SUV новые. Кажется, и форма капота несколько иная. Кроме того, корейцы, похоже, решили отказаться от распашных дверей, которыми располагал концептуальный Telluride. По крайней мере на задней «калитке» тестового прототипа ручка размещена на традиционном месте.
Уже известно, что в основу нового кроссовера, название которого официально пока не подтверждено, ляжет та же модульная платформа, на которой построены Genesis G90 и KIA Quoris. Вероятно, у них автомобиль позаимствует и силовые агрегаты.
Остается добавить, что даже ориентировочные сроки появления нового семиместного SUV от KIA пока не называются. Но можно предположить, что ждать премьеру поклонникам марки придется до следующего года.