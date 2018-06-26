Названа дата премьеры в России нового кроссовера Renault

Фото: Renault
Французы опубликовали тизер, проливающий свет на новый кроссовер Renault, премьера которого состоится на предстоящем Московском автосалоне-2018 в августе. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, новинка встанет на конвейер столичного завода.
Мирон Горин

Речь идет о глобальной модели — кроссовере С-сегмента, и по заверениям представителей марки, он «займет особое место в продуктовой линейке Renault и станет настоящим прорывом для российского рынка SUV».

Россия станет первой страной, где будет налажен выпуск свежего «паркетника».

Судя по изображдению, автомобиль унаследовал черты старшего Renault Koleos, о чем свидетельствуют характерные оптика и решетка радиатора.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», новинка выполнена в стиле модных нынче «зализанных» кроссоверов-купе с покатой крышей и вроде бы неплохими аэродинамическими характеристиками. Впрочем, официальных подробностей пока, увы, нет.

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26 июня 2018
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