Audi отменила премьеру нового кроссовера

Фото: Audi
Первый серийный кроссовер на электрической тяге в истории Audi — автомобиль, получивший название e-tron quattro — должен был дебютировать 30 августа в Брюсселе. Но ингольштадтцы отложили премьеру на неопределенный срок из-за «организационных проволочек». Похоже, что под «организационными проволочками» автостроитель подразумевает последствия дизельгейта.
Виктория Базылева

Скандал вокруг концерна Volkswagen разгорелся еще в 2015 году. Властям Соединенных Штатов стало известно о том, что ряд немецких автостроителей использует специальное программное обеспечение, позволяющее фальсифицировать данные по количеству выбросов вредных веществ в атмосферу дизельными моторами.

Сначала концерн Volkswagen обязали выплатить многомиллионную сумму и провести масштабную отзывную кампанию, охватывающую дизельные машины Volkswagen, Audi и Porsche. Теперь же правоохранители США ведут охоту на бывших и нынешних топ-менеджеров, которые, по их сведениям, имеют отношение к дизельгейту.

Фото: www.autocar.co.uk

Так, несколько недель назад в Германии задержали Руперта Штадлера — недавнего руководителя компании Audi. Ему, как и другим фигурантам дизельного скандала, предъявили обвинение в мошенничестве и опосредованном подлоге. Штадлера уволили 19 июня — кресло главы премиальной марки занял Брэм Шот.

Наши коллеги из Financial Times предполагают, что именно арест бывшего босса и последующая смена руководства послужили причинами переноса премьеры e-tron quattro. Очевидно, в компании решили, что презентовать свой первый электрический SUV сейчас — не очень удачная идея.

Даже ориентировочные сроки появления Audi e-tron quattro ингольштадтцы не называют. Однако уже известно, что кроссовер дебютирует не в Брюсселе, как планировалась изначально, а где-то в Соединенных Штатах.

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27 июня 2018
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