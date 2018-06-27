Audi отменила премьеру нового кроссовера

Первый серийный кроссовер на электрической тяге в истории Audi — автомобиль, получивший название e-tron quattro — должен был дебютировать 30 августа в Брюсселе. Но ингольштадтцы отложили премьеру на неопределенный срок из-за «организационных проволочек». Похоже, что под «организационными проволочками» автостроитель подразумевает последствия дизельгейта.
Скандал вокруг концерна Volkswagen разгорелся еще в 2015 году. Властям Соединенных Штатов стало известно о том, что ряд немецких автостроителей использует специальное программное обеспечение, позволяющее фальсифицировать данные по количеству выбросов вредных веществ в атмосферу дизельными моторами.
Сначала концерн Volkswagen обязали выплатить многомиллионную сумму и провести масштабную отзывную кампанию, охватывающую дизельные машины Volkswagen, Audi и Porsche. Теперь же правоохранители США ведут охоту на бывших и нынешних топ-менеджеров, которые, по их сведениям, имеют отношение к дизельгейту.
Так, несколько недель назад в Германии задержали Руперта Штадлера — недавнего руководителя компании Audi. Ему, как и другим фигурантам дизельного скандала, предъявили обвинение в мошенничестве и опосредованном подлоге. Штадлера уволили 19 июня — кресло главы премиальной марки занял Брэм Шот.
Наши коллеги из Financial Times предполагают, что именно арест бывшего босса и последующая смена руководства послужили причинами переноса премьеры e-tron quattro. Очевидно, в компании решили, что презентовать свой первый электрический SUV сейчас — не очень удачная идея.
Даже ориентировочные сроки появления Audi e-tron quattro ингольштадтцы не называют. Однако уже известно, что кроссовер дебютирует не в Брюсселе, как планировалась изначально, а где-то в Соединенных Штатах.