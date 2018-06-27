Audi отменила премьеру нового кроссовера

Так, несколько недель назад в Германии задержали Руперта Штадлера — недавнего руководителя компании Audi. Ему, как и другим фигурантам дизельного скандала, предъявили обвинение в мошенничестве и опосредованном подлоге. Штадлера уволили 19 июня — кресло главы премиальной марки занял Брэм Шот.

Наши коллеги из Financial Times предполагают, что именно арест бывшего босса и последующая смена руководства послужили причинами переноса премьеры e-tron quattro. Очевидно, в компании решили, что презентовать свой первый электрический SUV сейчас — не очень удачная идея.

Даже ориентировочные сроки появления Audi e-tron quattro ингольштадтцы не называют. Однако уже известно, что кроссовер дебютирует не в Брюсселе, как планировалась изначально, а где-то в Соединенных Штатах.