Новый Ford EcoSport обзавелся полным приводом с «автоматом»

В число двигателей новики вошел бензиновый 1,5-литровый Dragon с отдачей в 123 л. с. Производитель обещает, что его расход топлива Ford EcoSport с этим силовым агрегатом в смешанном режиме не превысит 7 л. Еще из обновок — модернизированный мотор Duratec объемом 2 л и мощностью 148 «лошадей» плюс и 6-диапазонная гидравлическая АКП, которая агрегатируется с обоими двигателями. Кстати, отечественных поклонников Ford EcoSport можно поздравить: впервые в России стала доступна версия с полным приводом и «автоматом».