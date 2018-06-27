Новый Ford EcoSport обзавелся полным приводом с «автоматом»

В число двигателей новики вошел бензиновый 1,5-литровый Dragon с отдачей в 123 л. с. Производитель обещает, что его расход топлива Ford EcoSport с этим силовым агрегатом в смешанном режиме не превысит 7 л. Еще из обновок — модернизированный мотор Duratec объемом 2 л и мощностью 148 «лошадей» плюс и 6-диапазонная гидравлическая АКП, которая агрегатируется с обоими двигателями. Кстати, отечественных поклонников Ford EcoSport можно поздравить: впервые в России стала доступна версия с полным приводом и «автоматом».
Компания Ford Sollers сообщила, что обновленный EcoSport уже приехал во все официальные дилерские центры России. Автомобиль получил новую оптику и модернизированную трапециевидную фальшрадиаторную решетку в фирменном стиле. Кроме того, дизайнеры освежили интерьер, сделав его «побогаче». Разработчики обновили и линейку силовых установок, пополнив ее одним новым мотором.
Рестайлинговый кроссовер у нас теперь предлагается в 5 комплектациях. К предыдущим вариациям добавилась еще одна — базовая Ambiente (мотор объемом 1,5 л, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой»). Ценник на это авто стартует с вполне бюджетной отметки 959 000 рублей без учета скидочных акций и различных выгод. А цена дорестайлингового автомобиля начиналась с 972 000 рублей. Напомним, что обновленный EcoSport в варианте для европейского рынка дебютировал в сентябре прошлого года.
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