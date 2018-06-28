Новый Audi Q9 заткнет за пояс Range Rover

Экс-глава компании Audi Руперт Штадлер в интервью британскому изданию Аutocar не опроверг возможность появления Q9, сказав лишь, что все будет зависеть от пожеланий клиентов — есть ли необходимость в разработке большого кроссовера, покажет время. Правда, сам г-н Штадлер многообещающую новинку уже не застанет. Его, напомним, отстранили от занимаемой должности в свете недавнего ареста — бывший руководитель марки подозревается в мошенничестве (история с дизельгейтом еще не окончена).

Главный дизайнер Audi Марк Лихте на вопрос о совершенно новом Audi Q9 ответил, что идей очень много. По его мнению, эта модель могла бы привлечь потенциальный покупателей чем-то новым, чего нет у Range Rover — в частности, самыми передовыми технологиями и более престижным статусом. Если задумка воплотится в жизнь, то автомобиль станет самым большим и самым дорогим кроссовером в линейке «Ауди».

Стоит напомнить, что новый Audi Q8 будет запущен в Европе уже этим летом. Точного прайса пока нет, но скорее всего, цена новинки в базовом исполнении будет начинаться от 73 500 евро, в то время как в топовом — перевалит за 113 000. В нашу же страну большой кроссовер приедет чуть позже, ближе к концу нынешнего года.