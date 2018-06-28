Опубликованы фотографии нового купеобразного кроссовера Renault

Никаких технических подробностей о новом кросс-купе представители компании Renault пока не раскрывают. По предварительным данным, новинка построена на базе модели Kaptur, пользующейся неплохим спросом в нашей стране. Не исключено, что именно у нее купеобразный SUV позаимствует силовые агрегаты.

Судя по снимкам, обнародованным порталом Motor1, различий между знакомым нам Kaptur и абсолютно новым кроссовером предостаточно. Помимо нисходящей линии крыши, обращают на себя внимание перелицованный передний бампер, видоизмененная радиаторная решетка, подретушированные фары и увеличенные фонари.