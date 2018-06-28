Опубликованы фотографии нового купеобразного кроссовера Renault

Накануне компания Renault, подогревая интерес потребителей, опубликовала тизерное изображение совершенно нового купеобразного кроссовера, который дебютирует в конца августа на Московском автосалоне. Теперь же в сети появились шпионские снимки машины, сделанные во время тестовых испытаний в Европе.
Никаких технических подробностей о новом кросс-купе представители компании Renault пока не раскрывают. По предварительным данным, новинка построена на базе модели Kaptur, пользующейся неплохим спросом в нашей стране. Не исключено, что именно у нее купеобразный SUV позаимствует силовые агрегаты.
Судя по снимкам, обнародованным порталом Motor1, различий между знакомым нам Kaptur и абсолютно новым кроссовером предостаточно. Помимо нисходящей линии крыши, обращают на себя внимание перелицованный передний бампер, видоизмененная радиаторная решетка, подретушированные фары и увеличенные фонари.
Уже известно, что первой страной, в которой начнутся продажи нового купеобразного кроссовера Renault, станет Россия. Однако в дальнейшем SUV поступит и на другие рынки. Правда, на какие именно — пока не сообщается. Серийное производство этой модели наладят на заводе французской марки в Москве.
Добавим, что на сегодняшний день «Рено» предлагает российским покупателям три кроссовера: Duster, Kaptur и Koleos. Прайс самого доступного из них — «Дастера» — начинается с отметки в 649 000 рублей. За «Каптюр» дилеры просят уже от 884 000 рублей. Старший же «Колеос» обойдется покупателю как минимум в 1 829 000 целковых.