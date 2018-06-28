В Россию приехал новый кроссовер Hyundai

Hybrid — это комплектация с гибридом, совместившим 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей в 105 л. с. и электродвигатель о 43,5 «лошадках». В общей сложности они выдают 141 л. с. (256 Нм). У Plug-In Hybrid силовой агрегат суммарной мощностью 160 сил, а аккумулятор можно заряжать от розетки. Что касается электрической модификации кроссовера Hyundai Ioniq, то она работает на основе мотора мощностью 120 л. с.

«Зеленая» модель дебютировала в марте 2016 года на Женевском автосалоне. Уже дважды она взяла награду Good Design Awards. А в рейтинге безопасности Euro NCAP получила максимальную оценку. К 2020 году компания Hyundai Motor собирается выпустить14 «гринписовских» моделей.

9-я Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года.