Когда стартуют «живые» продажи Toyota C-HR в России

Продажи новой модели Toyota C-HR стартуют совсем скоро — 1 июля 2018 года. С тех пор, как японцы объявили о поступлении кроссовера на российский рынок, за неполный месяц было заключено более 200 контрактов. Российское представительство Toyota обещает, что несколько новых кредитных и страховых продуктов сделает покупку Toyota C-HR проще и выгоднее.

Напомним, что на нашем рынке кроссовер доступен с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л. с., а также со 148-сильным атмосферником объемом 2,0 литра. Младшие модификации оснащаются как вариатором, так и шестиступенчатой «механикой». Более мощный мотор комплектуется исключительно бесступенчатой трансмиссией. Модель доступна с передним и полным приводом. Ценник на Toyota C-HR стартует от 1 299 000 рублей.