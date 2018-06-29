Kомпактный кроссовер УАЗ-3170 подорвет продажи Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

Над созданием отечественной новинки вместе со специалистами завода работают сотрудники ФГУП «НАМИ», которые занимаются дизайном. Отсюда напрашивается вывод, что авто будет построен на базе единой модульной платформы — той самой, которую использовали для разработки автомобиля для первых лиц государства (проект «Кортеж»).

По данным портала «АвтоВзгляд», размерами модель будет уступать «Патриоту»: длина кроссовера составит 4,6 метра, колесная база — 2,85 м, а клиренс — около 20 см. О технической начинке точно пока мало, что известно. Но было бы естественным, если 3170-й обзавелся современными системами безопасности и актуальным мультимедийным устройством, чтобы не потерять конкурентоспособность.

Стоит напомнить, что работа над новой отечественной машиной начались в конце 2014 года. Планировалось, что все подготовительные работы по проекту завершаться в 2017, а через 3 года компактный кроссовер пойдет в серийное производство. Но в 2016 году работа над УАЗ-3170 была заморожена: завод перекинул все свои силы на решение более насущной проблемы — усовершенствование UAZ Patriot.