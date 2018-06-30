Обновленноый кроссовер Besturn X80 получил новые комплектации

Компактный переднеприводный SUV будет представлен в трех вариациях: Basic c механической КП и Luxury как с «механикой»,митак и с «автоматом». Коробки остались прежние, как и единственный в линейке двигатель объемом 2 литра мощностью 142 л. с. Производитель заявляет, что этот мотор «ест» 8,2 л бензина АИ-92 в смешанном цикле.

Уже в комплектации Basic обновленный FAW Besturn X80 располагает антиблокировочной системой (ABS), системой помощи при экстренном торможении (EBA) или функцией электронного распределения тормозных сил (EBD), Кроме того, имеются подушки безопасности водителя и пассажира. Из нового: в базовую версию авто теперь включены дневные ходовые огни, светодиодные фары, кондиционер, задние парктроники, подогрев передних сидений и проигрыватель с USB-портом. Однако стоимость новинки FAW пока что держит в секрете. Цена же текущей версии авто стартует с отметки 999 000 рубле