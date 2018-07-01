Длительный тест-драйа Mazda CX-5: подружка, пассия, наложница

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Mazda CX-5 второго поколения уже год, как бороздит российские просторы, и по-прежнему притягивает неравнодушный взгляд любопытных прохожих. В фирменном цвете Soul Red Crystal (он же — темно-красный металлик) машина выглядит совсем обворожительно. «Если мы купим CX-5, то только в этой расцветке», — обрадовала моего приятеля его молодая жена. А другой знакомый, будучи в нетрезвом виде, почему-то сравнил «Мазду» с «самой красивой наложницей».
Денис Халфин

Корпоративному дизайнерскому стилю KODO, разработанному художниками Mazda, гимнов спето уже предостаточно. И любуясь этим кроссовером легко признать, что японцы действительно «сделали красиво». На фоне конкурентов CX-5 уж точно не теряется, и неслучайно эта модель остается локомотивом продаж бренда. В течение месяца, пока длился тест, мне так и не повстречался ни один человек, который бы счел внешность «японки» непривлекательной. То же самое я наблюдал, когда ездил на предшествующей версии модели, то есть у автомобиля всегда имелся уникальный дар нравиться с первого взгляда.

Кроме того, CX-5 — одна из тех машин, о ком подавляющее большинство наших сограждан отзываются в женском роде. Дамы легко записывают ее в подружки, а мужики — в свои пассии. Подозреваю, что у многих представителей сильной половины человечества конфетно-букетный период с этой японской модницей постепенно перерастает в более серьезные и стабильные отношения.

А все потому, что машина не только обворожительна, а еще дружелюбна, трудолюбива и покладиста. Пенсионеры обычно о таких говорят: «за ярким глянцем кроется богатый внутренний мир». Или еще проще: «спортсменка, комсомолка и просто красавица».

Впрочем, в отношении того, что она спортсменка, у тех, «кто любит погорячее», могут возникнуть легкие сомнения. Тандем атмосферной «четверки» объемом 2,5 л мощностью 192 л. с. и шестиступенчатого «автомата» хоть и работает с полной отдачей, но ждать от него каких-то рекордов и острых ощущений не приходится. Чтобы «разбудить» мотор на высоких оборотах можно, конечно, раскручивать его в ручном режиме коробки, но «японская девушка» будет сильно напрягаться. Кстати, в отличие от самой младшей версии, на нашем рынке модель с 2,5-литровым силовым агрегатом «механикой» не комплектуется.

Педаль газа CX-5 в меру чувствительна, шестиступенчтый «автомат» при этом чутко реагирует на импульс, мгновенно подстраивается под заданный режим и плавно переключает передачи, способствуя уверенной и комфортной динамике. Конечно, 9 секунд до 100 км/ч — не весть какой показатель, но в городских условиях и на трассе запала CX-5 вполне хватает за глаза.

И все же главный приоритет этого персонажа — комфорт, а не спортивные амбиции. Mazda деликатна и обходительна на хорошем асфальте, игнорирует мелкую рябь, слегка раздражается на выбоинах покрупнее, при этом на скоростных дугах кроссовер предельно собран и предсказуем.

На высоких скоростях CX-5 великолепно сохраняет траекторию движения, а жестковатая, но собранная подвеска обеспечивает примерную плавность хода. В сравнении с предшественницей, у «японки» стало все в порядке со звуковым комфортом. Аэродинамические шумы сведены к минимуму, а мотор громко запевает только на высоких оборотах.

Одним словом, в движении Mazda располагает к себе мягким, услужливым характером и готова на все, чтобы ее друзья чувствовали себя комфортно.

Особым сюрпризом для поклонников CX-5 можно считать оформление интерьера. Оказываясь в этой светлой и просторной «квартире» поначалу кажется, что японцы пошли на откровенную лесть. Всюду проглядываются явные намеки на премиум: начиная от отдельного планшета, водруженного поверх торпедо, как у ряда представителей BMW, Mercedes, Audi, и завершая полным боекомплектом электронных ассистентов водителя (на тесте была топовая версия кроссовера). И только потом убеждаешься, что здесь все выглядит органично и работает правильно. А если разговор ведется по-честному, то это уже не лесть, а дружелюбие. Но при этом в отношении эстетики и функциональности меня долго не покидало ощущение, что я нахожусь на немецкой территории.

Панель приборов с тремя колодцами, оформленная под классику, вмещает два аналоговых циферблата, а в крайнем левом спрятан полноцветный экран. Органы управления по-европейски упорядочены, анимация сенсорного экрана воспринимается без затруднений, интерфейс медиасистемы в общем и целом лаконичный. На центральном тоннеле предусмотрена традиционная шайба для управления медиасистемой и навигацией, и тут же ютится пара вместительных подстаканников — сочетание полезного с приятным.

Высокая и комфортная водительская посадка на в меру жестком, прекрасно профилированном кресле, способствует марш-броскам на дальнобойные расстояния. В походных условиях Mazda CX-5 предоставит оптимальную систему трансформации задних сидений. Все три кресла с легкостью складываются по отдельности и образуют ровный пол.

Что касается багажного отсека, то объем 442/1617 л при наличии малоразмерной «запаски» под полом — величина в классе не самая маленькая, но и, прямо скажем, не выдающаяся. При колесной базе в 2700 мм здесь явно отдали предпочтение полезному пространству для задних пассажиров, чем габаритам багажника. Для сравнения: размер багажного отсека Nissan Qashqai — 430 л, Ford Kuga — 406 л, VW Tiguan — 615 л, Toyota RAV4 — 577 л, KIA Sportage — 466 л. Да и высота погрузки CX-5 не самая низкая.

Цены на Mazda CX-5 стартуют с 1 445 000 рублей за переднеприводную комплектацию Driveс «механикой» и 2-литровым мотором мощностью 150 л. с. Тестовый вариант Supreme с полным приводом, 192-сильным двигателем объемом 2,5 л с шестиступенчатым «автоматом» обойдется минимум в 1 913 000 «деревянных». Конечно, найдутся более доступные конкуренты, но харизматичности у японской модели не занимать.

Так что за эти деньги вы получите безупречный стиль и волшебное обаяние, которые чудесным образом сочетается с дружелюбным и обходительным характером. А по поводу практичности «японки» мы поговорим отдельно…

кроссоверы, технология, тест-драйв
2 июля 2018
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