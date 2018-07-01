Длительный тест-драйа Mazda CX-5: подружка, пассия, наложница

Корпоративному дизайнерскому стилю KODO, разработанному художниками Mazda, гимнов спето уже предостаточно. И любуясь этим кроссовером легко признать, что японцы действительно «сделали красиво». На фоне конкурентов CX-5 уж точно не теряется, и неслучайно эта модель остается локомотивом продаж бренда. В течение месяца, пока длился тест, мне так и не повстречался ни один человек, который бы счел внешность «японки» непривлекательной. То же самое я наблюдал, когда ездил на предшествующей версии модели, то есть у автомобиля всегда имелся уникальный дар нравиться с первого взгляда.

Кроме того, CX-5 — одна из тех машин, о ком подавляющее большинство наших сограждан отзываются в женском роде. Дамы легко записывают ее в подружки, а мужики — в свои пассии. Подозреваю, что у многих представителей сильной половины человечества конфетно-букетный период с этой японской модницей постепенно перерастает в более серьезные и стабильные отношения.

А все потому, что машина не только обворожительна, а еще дружелюбна, трудолюбива и покладиста. Пенсионеры обычно о таких говорят: «за ярким глянцем кроется богатый внутренний мир». Или еще проще: «спортсменка, комсомолка и просто красавица».