Рестайлинговый KIA Sportage для России получил новый мотор

Теперь же стало известно, что «паркетник» обзаведется двумя обновками. Во-первых, моторную гамму KIA Sportage пополнит бензиновый двигатель объемом 2,4 л мощностью 184 л. с., который потребляет АИ-95. Кстати, модель с таким агрегатом можно найти на рынке США. Этот движок будет работать совместно с 6-диапазонной автоматической коробкой. А во-вторых, кроссовер получит 8-ступенчатый «автомат» для турбированного 2-литрового дизеля с отдачей 185 «лошадей».

Во внешнем виде тоже кое-что изменилось: у авто появились новые бамперы. На переднем видны молдинги, которые фактически разделяют противотуманки пополам. Кроме того, у модели изменилась оптика. Интерьер может похвастать новым рулевым колесом, дефлекторами и мультимедийной системой. Из электронных помощников новинку оснастили системой контроля усталости водителя и камерами кругового обзора.

В Россию автомобиль приедет скорее всего не раньше осени. Премьера для отечественных поклонников марки может пройти, с высокой долей вероятности, в конце лета на Международном московском автосалоне, хотя производитель об этом не сообщал. Сегодня цена на дорестайлинговый кроссовер в базовой комплектации начинается от 1 109 900 рублей.