Infiniti назвала цены на новый QX50 в России

А что вы хотели? Премиум — значит и прайсы соответствующие. Хотя, на наш взгляд, и чересчур завышенные.
Кроссовер Infiniti QX50 представят на выбор в четырех комплектациях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Все они будут с одним и тем же 2-литровым мотороммощностью 249 л. с. и полным приводом.
По сравнению с предшественником, автомобиль стал почти на пять сантиметров короче и немного шире, поменяв еще и расположение двигателя на поперечное.
Уже в самой доступной версии Pure кроссовер может похвастать внушительным списком оснащения: мультимедиа InTouch с двумя сенсорными мониторами диагональю 7 и 8 дюймов, интуитивным освещением салона, 8 подушками безопасности и полностью светодиодной оптикой. Прайс на эту комплектацию начинается с 2 799 000 рублей.
За доплату в 100 000 «деревянных» покупатели получат тонировку на стеклах, панорамную крышу и пару других приятностей.
А вот в топовой вариации Autograph кроссовер отличается интерьером. Дизайнеры разработали для оформления салона эксклюзивное цветовое решение Island white. Кожаные сиденья выполнены в белом цвете с ромбовидной прострочкой, а дверные панели, потолок и центральная консоль получили элементы контрастного синего цвета.
Такой автомобиль обойдется покупателю — мама, дорогая! — в 3 960 000 рублей. Полагаем, что за ультрадорогой версией Infiniti QX50 очередей мы не увидим. Впрочем, это не отнимает права у японцев на имиджевые игры.
Напомним, Infiniti QX50 новой генерации дебютировал на международном автосалоне в Лос-Анджелесе осенью прошлого года.