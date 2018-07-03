Infiniti назвала цены на новый QX50 в России

А что вы хотели? Премиум — значит и прайсы соответствующие. Хотя, на наш взгляд, и чересчур завышенные.

Кроссовер Infiniti QX50 представят на выбор в четырех комплектациях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Все они будут с одним и тем же 2-литровым мотороммощностью 249 л. с. и полным приводом.

По сравнению с предшественником, автомобиль стал почти на пять сантиметров короче и немного шире, поменяв еще и расположение двигателя на поперечное.

Уже в самой доступной версии Pure кроссовер может похвастать внушительным списком оснащения: мультимедиа InTouch с двумя сенсорными мониторами диагональю 7 и 8 дюймов, интуитивным освещением салона, 8 подушками безопасности и полностью светодиодной оптикой. Прайс на эту комплектацию начинается с 2 799 000 рублей.