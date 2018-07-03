Новый Range Rover Evoque готовится к продаже

По информации Motor1, «британец» обзаведется новыми «четверками» семейства Ingenium, как бензиновой, так и дизельной. Кроме того, под капотом кроссовера может поселиться гибридная силовая установка с трехцилиндровым ДВС объемом 1,5 л и небольшим электромотором.

Несмотря на камуфляж, в дизайне кузова можно увидеть знакомые черты с проступающими нотками Range Rover Velar. Надо сказать, что предыдущая генерация продержалась целых семь лет. Возможно, именно благодаря прогрессивному дизайну от Виктории Бекхэм. А вот трехдверный кузов останется в прошлом: на всех шпионских изображениях, которые были получены за последние несколько месяцев, появлялся только пятидверный вариант.

Вероятно, новый Range Rover Evoque без маскировки мы сможем увидеть осенью на Парижском автосалоне. Его «зеленый» вариант покажется публике немного позже.

На рынок России модель попадет не раньше весны следующего года, чтобы составить конкуренцию Mercedes GLA, BMW X1 и Audi Q3. «Гринписовскую» модификацию ждать не стоит.