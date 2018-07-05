Audi рассекретила интерьер нового кроссовера

Прототип полноразмерного электрического кроссовера «потерял» боковые зеркала. Вместо них установлены две камеры, которые выводят картинку на мониторы, вмонтированые в дверные панели. Конечно, эту инновацию мы видим не впервые, подобное решение в концептах начали использовать довольно давно.

Все показания приборов тоже выводятся на дисплей, два монитора расположились по центру. Все с сенсорным управлением.

Еще одна привлекающая внимание деталь: рычаг переключения передач. Он выглядит как небольшая клавиша, спрятанная под подставку для ладони на центральном тоннеле.

Кроссовер просторен, в него можно усадить с комфортом четыре с половиной человека. Хорошая шумоизоляция ограждает пассажиров от гула внешнего мира. Силовая установка состоит из двух электромоторов, по одному на каждую ось, с общей отдачей 360 л. с., которая на короткое время может повышаться до 408 «лошадок».

E-tron — это прототип, который практически полностью готов к серии. Стоит напомнить, что его дебют уже был назначен на 30 августа, но мероприятие компании пришлось отменить из-за ареста главы Audi, инициировавшего махинации с занижением показателей вредных веществ в выхлопе автомобилей с кольцами на решетке радиатора.