Опубликованы первые изображения салона нового Mercedes-Benz GLE

На тизерных изображениях салона Mercedes-Benz GLE синим цветом выделена панель приборов, совмещенная с дисплеем мультимедиасистемы. Размер мониторов составляет 12,3 дюйма. Новый мультимедийный комплекс Mercedes-Benz User Experience уже известен по недавно прибывшему на наш рынок A-Class.

Напомним, что Mercedes-Benz GLE последнего поколения создан на платформе MHA (Modular High Architecture), которая уже используется в E-Class. В силовую линейку будущего кроссовера войдут бензиновые и дизельные «четверки» и «шестерки», а также гибридная силовая установка. Не обойдется и без заряженной версии AMG, которая скорей всего полчит 600-сильный 4,0-литровый бензиновый мотор V8 с двумя турбинами.

Напомним, что недавно на российском рынке появился новый Mercedes-Benz A-Class пока только в одной модификации A 200. Вскоре к нам поступят еще несколько новых версий компактного хетчбэка.