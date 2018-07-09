Стартовали продажи Citroёn C3 Aircross особой серии Rip Curl

Те, кому приглянулся Citroёn C3 Aircross особой серии Rip Curl, могут выбрать один из четырех цветов окраски кузова. В качестве опции покупателям предлагается дизайн-пакет White Color Pack. Кроссоверу в спецверсии также положены 17-дюймовые колесные диски и оригинальные шильдики с названием серии.

Интерьер Citroёn C3 Aircross Rip Curl выдержан в серых тонах. При этом верхняя часть сидений «разукрашена» в цвет кузова. В салоне кроссовера можно отыскать эксклюзивные коврики, а также семидюймовый тачпад мультимедийного комплекса с навигацией TomTom, поддержкой смартфонов и множеством других функций.

В моторную гамму C3 Aircross особой серии Rip Curl входят два бензиновых двигателя мощностью 108 и 128 л. с. и два «дизеля», генерирующих 99 и 118 «лошадей». В качестве трансмиссии — на выбор покупателя — предлагаются шестискоростная механическая коробка передач и шестиступенчатый «автомат».

Добавим, что C3 Aircross — уже четвертая по счету модель, получившая спецсерию Rip Curl. Это семейство также включает в себя C4 Cactus, C4 Picasso и SpaceTourer.