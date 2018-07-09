В России начались продажи Hyundai Creta спецсерии Limited Edition

Приобрести Hyundai Creta серии Limited Edition можно будет лишь в течение двух с половиной месяцев: российские дилеры принимают заказы с 10 июля и до конца сентября. Под капотом «особого» кроссовера «спрятался» 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей в 123 л. с., работающий в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Привод этой версии положен исключительно передний.

Автомобиль в исполнении Limited Edition может похвастать множеством опций. К примеру, мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным экраном, которая «общается» со смартфонами через системы Apple CarPlay или Android Auto, камерой заднего вида, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и полноразмерной «запаской». Опознать «особый» Hyundai Creta можно по шильдику Limited Edition, а также по серебристым накладкам на переднем и заднем бамперах.

Правда, заплатить за «Крету» в новой версии придется не мало — прайс на нее стартует с отметки в 1 115 900 рублей. Топовая комплектация Travel при этом обойдется покупателю дешевле — за нее попросят от 1 067 900 рублей.