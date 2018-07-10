Названы сроки появления нового кроссовера DS 3 Crossback

Компания DS — «премиальный» суббренд Citroёn — готовит к премьере новый компактный кроссовер DS 3 Crossback, дебют которого запланирован на грядущую осень. За несколько месяцев до презентации в сеть «просочились» патентные изображения новинки, благодаря которым мы можем получить общее представление о внешнем виде машины.
Новый DS 3 Crossback, призванный составить конкуренцию MINI Countyman, сменит, если можно так сказать, на боевом посту хетчбэк DS 3. Пятидверка, серийное производство которой наладили восемь лет назад, отправляется на свалку истории. Судя по всему, французы пришли к выводу, что раз «кассу» эта модель не делает, лучше заместить ее компактным кроссовером — такие авто любят почти все.
Судя по патентным иллюстрациям, опубликованным накануне изданием Autocar, для оформления экстерьера нового DS 3 Crossback дизайнеры позаимствовали большинство решений у более крупной модели DS 7 Crossback. Да и не только внешне «трешка» напоминает «семерку» — ее внутреннее убранство также перекликается с интерьером старшего собрата.
В основу DS 3 Crossback, по данным наших зарубежных коллег, ляжет совершенно новая модульная платформа, именуемая как CMP или EMP1. Кстати сказать, на этой же базе построят Opel Corsa следующего, шестого по счету поколения. Информации о силовых агрегатах пока нет. Но можно с уверенностью предположить, что новый SUV обзаведется как традиционными бензиновыми и дизельными модификациями, так и «зеленой» — с гибридной или электрической установкой.
Премьера новинки состоится в октябре на Парижском моторшоу. А в продажу автомобиль, как ожидается, поступит в конце нынешнего года или в начале следующего. Когда компактный кроссовер доберется до нашей страны, если вообще доберется, пока неизвестно. Напомним, что на сегодняшний день «Ситроен» продает в России под суббрендом DS четыре модели: DS 3, DS 4 Crossback, DS 4 и DS 7 Crossback.