Названы сроки появления нового кроссовера DS 3 Crossback

Новый DS 3 Crossback, призванный составить конкуренцию MINI Countyman, сменит, если можно так сказать, на боевом посту хетчбэк DS 3. Пятидверка, серийное производство которой наладили восемь лет назад, отправляется на свалку истории. Судя по всему, французы пришли к выводу, что раз «кассу» эта модель не делает, лучше заместить ее компактным кроссовером — такие авто любят почти все.

Судя по патентным иллюстрациям, опубликованным накануне изданием Autocar, для оформления экстерьера нового DS 3 Crossback дизайнеры позаимствовали большинство решений у более крупной модели DS 7 Crossback. Да и не только внешне «трешка» напоминает «семерку» — ее внутреннее убранство также перекликается с интерьером старшего собрата.