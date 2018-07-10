Кроссовер Lexus NX прибавил в цене

Ценник на более шустрый Lexus NX300 вырос значительнее — на 56 000 рублей. и составляет минимум 2 715 000 рублей. Под капотом этого кроссовера притаился двигатель объемом 2 л мощностью 236 л. с.

Цена на модель с гибридной силовой установкой «потяжелела», как сообщили аналитики агентства «Автостат», на 74 000 рублей. Самая дешевая версия обойдется потенциальному покупателю минимум в 2 947 000. Суммарная мощность ее мотора, который агрегатируется с роботизированной трансмиссией — 197 «лошадок».

Напомним, что обновленная модель была представлена осенью прошлого года на мотор-шоу в Токио и буквально через месяц после этого приехала на российский рынок. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», кроссовер порадовал поклонников японской марки комплексом систем безопасности Lexus Safety System +, электроприводом двери багажника, камерой заднего вида с динамической разметкой и новыми 18-дюймовыми колесными дисками, Кроме того, в список оснащения входят «зимний пакет», электрорегулировка кресел, и электронный помощник при выезде с парковки задним ходом.