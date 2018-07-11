Опубликованы фото базовых версий обновленного KIA Sportage

Как и следовало ожидать, обновление Sportage прошло по традиционной схеме: изменился дизайн бамперов, решетки радиатора и рисунок оптики. Автомобиль получил новые оригинальные легкосплавные колеса, размер которых варьируется от 16 до 19 дюймов. Пополнилась также цветовая гамма модели.

Незначительное обновление коснулось салона Sportage, где появились безрамочный монитор медиасистемы и другой руль от рестайлингового Optima.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», благодаря информации от Росстандарта о полученном «Одобрении типа транспортного средства» на рестайлинговый KIA Sportage, стали известны подробности о его технической начинке для российского рынка. К нам автомобиль приедет не раньше осени.