Chevrolet готовит к премьере абсолютно новый кроссовер

Совместное предприятие SAIC-GM объявило, что в августе-сентябре модельный ряд Chevrolet в Китае пополнится совершенно новым «семейным» кроссовером с тремя рядами кресел. Не трудно догадаться, что этот автомобиль встанет на конвейер одного из заводов SAIC-GM. По данным «поднебесных» СМИ, автостроитель уже приступил к тестовой сборке модели.

Судя по фотографиям, опубликованным производителем, внешний вид нового Chevrolet Wolanduo перекликается с экстерьером концептуального Chevrolet FNR-X, который был представлен публике на Шанхайском моторшоу в 2017 году. Снимков салона серийной версии модели пока, к сожалению, нет. И потому сказать что-то о внутреннем убранстве авто невозможно.

Chevrolet Wolanduo построен на той же модульной платформе, что и Buick GL6, который также производится на предприятии SAIC-GM. Информацию о силовых агрегатах автостроитель в преддверии публичной премьеры не раскрывает. Однако по предварительным данным, кроссовер оснастят 1,3-литровым турбомотором, пару которому составит — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или «автомат». Привод — безальтернативно передний.