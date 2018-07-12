Volkswagen показал первый видеотизер нового кроссовера T-Cross

Volkswagen T-Cross будет младшим в вольфсбургском семействе SUV и займет место в линейке перед моделью T-Roc. Новинка построена на той же платформе MQB, что и хэтчбек Polo свежего поколения. Но не зря разработчики сделали девизом новинки слоган «Я больше». Одной из отличительных особенностей кроссовера стал задний ряд сидений с продольной регулировкой: кресла двигаются вперед или назад на 15 см.

-- Если вы хотите отправиться в отпуск с детьми и большим багажом, вы можете подтолкнуть сиденья вперед и максимально использовать багажник. Если вы едете по городу со своими взрослыми друзьями ночью, отодвиньте кресла назад. Можно использовать это место по-разному', — комментирует новацию один из руководителей VW Андреас Крюгер.

Как экстерьер, так и интерьер новинки бренд пока держит в секрете, но поделился одной деталью: на передней панели разместится 8-дюймовый сенсорный экран и активный информационный дисплей. Плюс к этому четыре порта USB и беспроводная зона зарядки для смартфонов.