Volkswagen показал первый видеотизер нового кроссовера T-Cross

Компания Volkswagen поделилась первым видеороликом о своем новом компактном кроссовере T-Cross. Автомобиль предстал перед зрителем в нескольких вариантах необычного яркого комуфляжа. Мировая пермьера «малыша» пройдет уже этой осенью. А продажи в Европе должны стартовать весной следующего года.
Volkswagen T-Cross будет младшим в вольфсбургском семействе SUV и займет место в линейке перед моделью T-Roc. Новинка построена на той же платформе MQB, что и хэтчбек Polo свежего поколения. Но не зря разработчики сделали девизом новинки слоган «Я больше». Одной из отличительных особенностей кроссовера стал задний ряд сидений с продольной регулировкой: кресла двигаются вперед или назад на 15 см.
-- Если вы хотите отправиться в отпуск с детьми и большим багажом, вы можете подтолкнуть сиденья вперед и максимально использовать багажник. Если вы едете по городу со своими взрослыми друзьями ночью, отодвиньте кресла назад. Можно использовать это место по-разному', — комментирует новацию один из руководителей VW Андреас Крюгер.
Как экстерьер, так и интерьер новинки бренд пока держит в секрете, но поделился одной деталью: на передней панели разместится 8-дюймовый сенсорный экран и активный информационный дисплей. Плюс к этому четыре порта USB и беспроводная зона зарядки для смартфонов.
А для меломанов в одной из пяти комплектаций предусмотрена музыкальная система Beats мощностью 300 Вт и сабвуфер. Так же автомобиль оснастят различными электронными помощниками и системами безопасности, превратив в одну из самых надежных моделей в классе.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в моторную линейку T-Cross, вероятно, войдут 110- и 150-сильные бензиновые двигатели. Возможно, в продаже появится и модификация с 1,6-литровым дизельным агрегатом, а чуть позже — и электрифицированная версия. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG, привод — исключительно передний.
Пока не известно, приедет ли маленький «немец» в Россию, но если это и произойдет, то не раньше второго полугодия 2019 года.