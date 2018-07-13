FAW готовит к дебюту новый большой кроссовер

Модель станет серийным воплощением прототипа T-Concept, который был представлен прошедшей весной на Международном автосалоне в Пекине. Судя по снимкам, новый SUV почти полностью копирует внешность концепт-кара. Бросаются в глаза характерная вогнутая фальшрадиаторная решетка, «раздутый» капот и нависающая на нижней частью двери багажника пластиковая панель с интегрированными фонарями. Дизайн бамперов и задней оптики заводские художники изменили, заметно упростив его. О фарах головного света составить представление пока невозможно, поскольку они на испытуемой модели отсутствовали вовсе.

Судя по всему, размеры новинки совпадут с габаритами шоу-кара: в длину автомобиль будет 4528 мм, в ширину — 1929 мм и высотой — 1669 мм. В подкапотном пространстве, возможно, «поселится» 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого пока держится в секрете. Мотор будет работать в паре с 5-скоростной «механикой», либо с 6-диапазонным «автоматом».

На домашнем рынке новый Besturn появится в IV квартале этого года. О том, приедет ли кроссовер в России, пока ничего не известно.