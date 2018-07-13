Назван ТОП-10 самых популярных китайских SUV в России

Вторую строчку получил Chery Tiggo 3, реализованный в количестве 1063 шт. За первые пять месяцев модель смогла увеличить сбыт на 5,7%. Приобрести этот «паркетник» можно минимум за 777 900 рублей без учета различных выгод по кредиту и trade-in. Третьим стал Lifan Myway: 1012 авто уехали к новым владельцам. Ценник на него в России стартует от 869 900 «монет».

Кроме того в «пятерку» лидеров вошли Lifan X50: всего 940 машины покинули дилерские салоны. Прайс на эту модель берет старт от отметки 629 900 «деревянных». И Zotye T600, которые приглянулись 769 покупателям. Чтобы стать владельцем этого «китайца» нужно выложить не меньше 829 990 рублей.

Остальные пункты, по мнению специалистов компании «Автостат Инфо», заняли по порядку DW Hower H3 (762 шт.), Haval H6 (651 шт.), Chery Tiggo 5 (627 шт.), Lifan X70 (523 шт.) и в самом конце Changan CS35 (461 шт.).

Напомним, что самым продаваемым среди всех SUV в России за те же пять первых месяце года стал Hyundai Creta (27 456 ед.), за ним следует Renault Duster (17 294 ед.) и третьим разделил пьедестал популярности KIA Sportage (13 704 ед.).