BMW назвала российские цены на новый Х5

У модели в версии помощнее под капотом обнаружился бензиновый шестицилиндровый мотор мощностью 340 «лошадок». Еще один вариант автомобиля приводит в движение новый бензиновый V-образный двигатель, выдающий 462 силы. А любителям авто со спортивным характером подойдет заднеприводная «эмка» с шестицилиндровым дизельным агрегатом M Performance TwinPower Turbo с четырьмя турбинами с отдачей 400 «лошадей» и 760 Нм крутящего момента. Такая силовая установка помогает разогнаться кроссоверу до 100 км/ч за 5,2 с.

В экстерьере новый BMW X5 получил фальшрадиаторную решетку большего размера, чем у предшественника, сложную выштамповку на кузовных панелях сбоку и новые светодиодные фонари. А за доплату покупатель может получить автоматическое переключение фар с дальнего на ближний при изменении дорожной ситуации.

В интерьере тоже появились заметные изменения: уже в базе автомобиль обзавелся спортивными сиденьями с электроприводом как для водителя, так и пассажира, новым рулевым колесом и электронными помощниками.

Кстати, у дилеров сейчас доступен X5 предыдущего поколения. Его ценник стартует с 4 млн. рублей.