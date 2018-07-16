Видео тест-драйв нового BMW X4: ввинчиваясь в повороты

Крутой — почти «шпилька» — изгиб подмосковного шоссе, входя в который рефлекторно жмешь на тормоз, чтобы на входе (как учили!) прибавить газку. Но в последний момент, включив морально-волевые, меняешь тактику и выжимаешь педаль акселератора почти до упора — и новый BMW Х4 непринужденно ввинчивается в опасный поворот, не пугая ни водителя, ни пассажиров. Что ж, баварцам в очередной раз удалось доказать, что по точности рулежки, настроек подвески, работы трансмиссии равных их автомобилям сегодня нет…
Что и доказывает новый Х4 со своим низким центром тяжести, адаптивной подвеской и спортивным рулевым управлением. И, разумеется, грамотной передачей момента. Заходя в поворот даже под 180 градусов на скоростях в 60—70 км/ч, можно быть абсолютно уверенным, что вся тяга будет передана на наиболее цепляющееся за покрытие заднее колесо и автомобиль справится с виражом играючи. При этом крены кузова — минимальны.
«Баранка» острая, с точными обратными реакциями, но не тугая. В тех самых сомнительных «острых» поворотах так называемый сервотроник уменьшает усилие на руле, не заставляя водителя отвлекаться на мускульные усилия в ущерб контролю за ситуацией и просчете траектории движения.
Характер авто по прежнему взрывной, благодаря двигателю мощностью в 360 «лошадок» и крутящему моменту в 500 Нм: «сотку» он разменивает чуть больше, чем за 8 секунд, демонстрируя при этом более, чем умеренный аппетит — 7,8 л/100 км, если верить заявленным производителем характеристикам.
Что касается внешности новинки рынка (цена — от 3 500 000 рублей), то особенных дизайнерских прорывов тут не наблюдается, но все модно, стильно, спортивно. Куда более интересные решения ждут в салоне. Какие, хорошо видно на нашем видео…
Благодарим компанию «Авилон» за предоставленную возможность