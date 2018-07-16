Видео тест-драйв нового BMW X4: ввинчиваясь в повороты

Что и доказывает новый Х4 со своим низким центром тяжести, адаптивной подвеской и спортивным рулевым управлением. И, разумеется, грамотной передачей момента. Заходя в поворот даже под 180 градусов на скоростях в 60—70 км/ч, можно быть абсолютно уверенным, что вся тяга будет передана на наиболее цепляющееся за покрытие заднее колесо и автомобиль справится с виражом играючи. При этом крены кузова — минимальны.

«Баранка» острая, с точными обратными реакциями, но не тугая. В тех самых сомнительных «острых» поворотах так называемый сервотроник уменьшает усилие на руле, не заставляя водителя отвлекаться на мускульные усилия в ущерб контролю за ситуацией и просчете траектории движения.